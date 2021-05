“Cara Unione,

in data 12 aprile sono stato messo nella lista dei vaccinandi anti Covid e alle 16:35 mi sono recato all’ospedale Brotzu così come indicato. Dopo breve fila al cospetto del medico e dei paramedici mi viene detto che l’AstraZeneca non è indicato, in quanto assumo giornalmente un anticoagulante, e mi viene dato un numero di telefono al quale prenotare nuovamente.

hiamo il numero, oltre 300 tentativi, nessuno risponde. Chiamo tutti i numeri disponibili, mando e-mail a tutti gli indirizzi disponibili, compreso l’assessore alla sanità Nieddu e il generale Figliuolo. Nessuno risponde. Parlo con diversi medici e cardiologi, che mi dicono che la decisione del medico vaccinatore è incomprensibile in quanto il farmaco che assumo è ulteriore garanzia di sicurezza.

Non sapendo più cosa fare ho presentato esposto querela presso la procura della Repubblica di Cagliari. Preciso che ho 70 anni e vivo a Elmas.

Lettera firmata

***

