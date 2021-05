“Cara Unione,

W il primo Maggio, festa di lavoratori, lavoratrici e del lavoro,

impegniamoci tutti per fare in modo, che chi non ha un posto di lavoro, lo abbiano anche loro.

W il primo Maggio, dei diritti e dei doveri e dello statuto dei lavoratori,

dobbiamo tutti fare la nostra parte d’impegno, perché venga rispettato in ogni posto di lavoro.

W il primo Maggio e della nostra magnifica, bella costituzione,

uniti dobbiamo difenderla, fare in modo che venga applicata in tutte le sue parti, tutte preziose.

W il primo Maggio e della nostra fondamentale e importante democrazia italiana,

grande conquista, da arricchire di valori, di verità, onestà, moralità, sincerità, amicizia e di speranza.

W il primo Maggio, in questo momento buio per il Covid, utilizziamo bene il tempo con creatività,

cerchiamo di restare uniti con responsabilità, riusciremo a sconfiggere il coronavirus e tutto rinascerà.

W il primo Maggio e di scelte di impegno per l’unità sindacale e della solidarietà,

con l’obiettivo di costruire una società più giusta, di giustizia, uguaglianza e di pace per tutta l’umanità.

W il primo Maggio, w la nostra bella Italia, w la Repubblica, w gli italiani".

Francesco Lena

***

