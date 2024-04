«Cara Unione,

In un coro generale di lamentele per il cattivo funzionamento della sanità pubblica, ritengo giusto portare la mia testimonianza di buona sanità della quale sono stato purtroppo (o in questo caso per fortuna) protagonista, in quanto paziente.

Sono affetto da malattia rara e, circa 4 anni fa, sono stato curato in maniera egregia presso l'ospedale Businco di Cagliari.

Tale malattia compromette il funzionamento di alcuni organi, nel mio caso il più colpito è stato il cuore e, in maniera lieve, anche i reni. Il danno cardiaco si è rilevato serio e irreversibile. A seguito della remissione della malattia, sono stato preso in carico dagli ambulatori di Ematologia del Businco, per il controllo e monitoraggio della patologia, che potrebbe ripresentarsi. Per quanto concerne il danno cardiaco sono stato affidato in follow up all'ambulatorio scompenso di Cardiologia del Brotzu.

Tutto ciò premesso vengo a quanto accaduto nei giorni della settimana pasquale. Una crisi sopraggiunta nello scompenso cardiaco ha reso necessario, in urgenza, il mio ricovero presso Cardiologia del Brotzu e, in sei giorni, ho potuto constatare la perizia e professionalità di tutto il personale del reparto. A partire dai medici strutturati, agli specializzandi, proseguendo con gli infermieri; senza dimenticare gli o.s.s. e gli addetti alle pulizie. Tutti indistintamente sono stati di una gentilezza e umanità che, a mio parere, sono state ben oltre i doveri professionali. Quindi un grandissimo esempio di buona sanità pubblica e un grazie a tutto lo staff del reparto, evidentemente ben gestito da un direttore all'altezza del suo incarico».

Francesco

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata