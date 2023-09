«Cara Unione,

scrivo per porre l'attenzione sulle elezioni europee in programma a giugno 2024.

L'anno prossimo saremo chiamati ed eleggere i 76 eurodeputati italiani al parlamento europeo. Ad oggi, come in tanti sappiamo, la Sardegna rimane ancora legata alla Sicilia nel collegio Italia insulare con 8 seggi. Tale unione ci porta ad avere un’alta percentuale di non riuscire ad eleggere nessun sardo in Europa, avendo la Sicilia il quadruplo di residenti con una legge elettorale che unisce 2 isole con problematiche ed aspirazioni diverse tra di loro.

Il rischio, dunque, è di non avere nessuna voce nella Ue, dove vengono prese decisioni fondamentali per la vita di tutti noi in settori strategici per un’isola come i trasporti, energia, immigrazione, agricoltura, pesca solo per citarne alcuni.

Invito la politica regionale e i nostri rappresentanti a Roma a muoversi e a fare di tutto affinché venga creato il seggio Sardegna con 2 posti in modo anche da combattere il forte astensionismo che cresce di elezione in elezione».

Andrea Busa

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata