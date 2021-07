“Cara Unione,

Vi porto a conoscenza dei disagi che sta creando Tirrenia a noi utenti.

Io sono in possesso di un biglietto per la tratta Porto Torres - Genova (fatto a marzo) con partenza domenica 1 agosto ore 9,30 e arrivo a Genova alle 19.00

Venerdi 30 luglio alle ore 19.20, mi arriva un sms da Tirrenia, che mi comunica che la partenza è posticipata alle 15.30 con arrivo a Genova alle ore 01.00 del 2 agosto, poi bisogna raggiungere la propria abitazione, per cui sono ancora ore di viaggio ed al mattino riprendere il lavoro. Ho solo 2 possibilità o accetto o rinuncio con rimborso al biglietto. Questo modifica penso che sia la causa dei continui controlli che sta avendo Tirrenia da parte della Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.

Stamattina riesco a contattare il call center di Tirrenia, per chiarimenti o per la possibilità di cambiare il biglietto.

La possibilità di cambiare il biglietto c’è, ma pagando la differenza: vuole dire che per spostare la partenza a stasera con le condizioni del mio biglietto devo pagare una differenza di circa 300 euro (2 persone, cabina, vettura al seguito).

Vorrei quindi segnalare l'accaduto, mettendo in risalto che Tirrenia non ha messo in atto nessun tipo di agevolazione agli utenti, come ad esempio spostamento del biglietto a pari prezzo visto che il disagio è stato creato da loro”.

G.B. Pedrini

