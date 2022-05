“Cara Unione,

avendo necessità di recarmi a Palermo con auto e famiglia, ho cercato di prenotare sul sito online della Grimaldi una cabina sulla linea marittima Cagliari - Palermo.

Quello che ho riscontrato è che, al momento, è prevista una sola corsa settimanale e che, per tutto il periodo da oggi a metà settembre, non si trova nessuna disponibilità di cabina o posto letto. È possibile acquistare solo posto poltrona, come è facilmente verificabile sul sito della Grimaldi lines.

Ho segnalato tale fatto all'assessorato regionale ai trasporti. Nel riscontro, mi è stato fatto presente che la tratta marittima Cagliari-Palermo, gestita dallo Stato, è ‘garantita con obbligo di servizio pubblico annuale con contratto quinquennale aggiudicata alla compagnia Grimaldi Lines che assicura due collegamenti settimanali da Cagliari per Palermo’.

Mi chiedo se nel 2022 sia accettabile che per recarsi a Palermo non sia disponibile alcuna cabina per tutto il periodo estivo e se esista qualcuno dell’amministrazione della Regione Sardegna incaricato di vigilare sul rispetto della convenzione statale esistente che prevede due corse settimanali e non una.

Penso che i cittadini sardi non meritino questo trattamento.

Grazie per la disponibilità”.

Giovanni Puligheddu

