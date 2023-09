«Cara Unione,

Perché il rinnovo dell'abbonamento studenti viene attivato da CTM solo a fine agosto?

Per questo motivo ho perso il Bonus trasporti per esaurimento dei fondi al momento in cui CTM ha avviato la procedura.

Per due volte, a fine giugno e a fine luglio, ho scaricato il Bonus Trasporti dal portale ministeriale per i miei due figli che purtroppo ho dovuto annullare perché scadevano prima che CTM attivasse la campagna abbonamento studenti. Oggi la farsa del click day per il recupero dei Bonus Trasporti non utilizzati: doveva iniziare alle 8 e invece alle 7:52 avevo già 30.000 utenti davanti e infatti dopo un'ora e mezza di fila il Bonus è andato esaurito. Ci sarà un nuovo click day il 1° ottobre ma le scuole iniziano il 15 settembre!!

Non parliamo poi di Cagliari in Bus, l'abbonamento incentivato dal Comune di Cagliari, per il quale ho fatto una macchinosa richiesta sul portale CTM e non ho mai avuto alcun riscontro. Il call center CTM mi risponde che “evidentemente non sono stato selezionato per ricevere l'abbonamento Cagliari in Bus” ma è possibile lasciare l'utente senza riscontro? Fino a quanto è lecito attendere per conoscere l'esito positivo della richiesta, visto che l'esito negativo non viene proprio comunicato?

Insomma, CTM fornisce un bel servizio di mobilità urbana con mezzi nuovi ed efficienti ma sulla gestione degli abbonamenti è necessario migliorare (e di molto!!) l'interfaccia con le agevolazioni Statali e Comunali.

Grazie».

