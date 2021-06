“Cara Unione,

scrivo per segnalare una problematica legata alla continuità territoriale aerea ed al caro biglietti.



Effettuando prenotazioni da Roma per uno degli scali sardi serviti da quel che resta di Alitalia in continuità territoriale, risulta che il costo del biglietto di andata e ritorno varia, per tutta l'estate, per la categoria dei non residenti, da 281,85 euro (per Cagliari ed Alghero) a 286,81 (per Olbia). Certamente non un incentivo a visitare la Sardegna in questo particolare periodo di "ripresa", tenendo presente che, invece, prendendo a riferimento Catania (ma lo si puó verificare facilmente per qualsiasi destinazione nazionale) si trovano biglietti a/r Alitalia anche a 57,98 euro.



In allegato esempi di quanto esposto prendendo a riferimento sempre la stesse date di viaggio, scelte a caso, del 13 luglio (andata) e 20 luglio (ritorno).



Interpellato il call center Alitalia, fermo restando la gentilezza del personale che ha risposto, non sono riuscito ad avere adeguati chiarimenti.



Cordiali saluti”.



Piergavino Gaias

***

