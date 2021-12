“Cara Unione,

sono un vostro lettore e volevo denunciare che per l'ennesima volta i Sardi sono penalizzati per gli spostamenti soprattutto in questi periodi pre e post festivi.

La continuità territoriale continua a fare acqua da tutte le parti, tanto che ho provato a prenotare un volo per il 23 dicembre da Roma per Alghero e non si trova più un posto.

Chi lavora in altre regioni come me come si deve comportare per andare a casa per Natale? Sarebbe opportuno dare voce alle persone come me con un post o un articolo che denunci questa situazione prima che sia troppo tardi. Grazie per la vostra disponibilità.

Antonio Saiglia

