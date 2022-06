“Cara Unione,

sono una ragazza disabile in sedie a rotelle e scrivo per condividere una notizia da poco ricevuta.

Ieri, infatti, ho cominciato quella che pensavo sarebbe stata la mia stagione di mare. Il mare per me è fondamentale, sia per la mia salute fisica che per quella psicologica. Ne ho veramente molto bisogno ma purtroppo scopro, con molto rammarico, che probabilmente il Comune di Cagliari non rinnoverà la convenzione con la cooperativa Golfo degli Angeli e quindi se voglio andare al mare e usufruire degli unici servizi che mi permettono di accedere alla spiaggia dovrò spendere 21 euro al giorno.

Serve che vi dica che non posso permettermi una spesa simile, quindi per me significa non poter più venire al mare.

Non parliamo anche della fatica di trovare dei parcheggi per disabili: ce ne sono 5-6 contati e quindi sono costretta a pagarmi anche quello.

Spero davvero che sia solo un problema burocratico momentaneo e che chi di dovere si stia adoperando per risolvere: per me sarebbe davvero una disperazione.

Grazie per la vostra attenzione”.

Elisabetta M. – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata