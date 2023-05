«Cara Unione,

con la denuncia degli studenti fuorisede, quotidianamente “spennati” nelle grandi città, e così anche a Cagliari, da chi mette a disposizione appartamenti in affitto, torna a riemergere il tema della trasformazione oserei dire “selvaggia”, negli ultimi anni, di ogni possibile spazio abitativo (a volte non idoneo per parametri tecnici, igienici etc), in bed and breakfast in modo da realizzare maggiori guadagni.

I proprietari, in sostanza, preferiscono affittare a breve ai turisti. Un fenomeno inizialmente marginale, ma che nel giro di pochi anni ha stravolto le nostre città. E su cui ancora una volta rilancio: ma vengono fatti gli adeguati controlli?

Grazie dell’attenzione».

A.M. – Cagliari

***

