condivido con la redazione la lettera che da insegnante ho inviato al ministro Giuseppe Valditara, titolare del dicastero che il governo Meloni ha ribattezzato dell'Istruzione e del merito”.

***

“Egregio ministro,

mi sento di scriverle ‘in merito al merito’. In quando docente di una scuola primaria, al mattino incontro lo sguardo dei miei piccoli allievi e, mi creda, ogni volta mi illumino d’immenso.

So già che ciascuno/a di loro avrà il ‘merito’ di insegnarmi qualcosa di importante.

Qualcuno, per esempio, mi spiegherà come si fa a studiare quando si vive in una casa di 30 metri quadri, con i genitori disoccupati e che, a stento, arrivano a fine mese.

Altri mi insegneranno a sorridere, anche dopo aver trascorso cinque ore in un’aula angusta e caldissima…

Veda ministro, probabilmente Lei è abituato a incontrare studenti che frequentano costose scuole private, dove il cosiddetto ‘merito’ ha un valore tutto suo.

Mi creda, forse è proprio alla scuola che andrebbe attribuito il ‘merito' di offrire a tutti le stesse opportunità.

Con deferenza

Rossella Selano, insegnante”.

***

