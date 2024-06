“Cara Unione,

vorrei segnalare la drammatica carenza d'acqua sanitaria in cui versa Sarrala, la Marina di Tertenia, con centinaia di abitazioni sprovviste di rete idrica comunale.

Questa crisi ha messo in difficoltà anche i pozzi privati e l'acqua un tempo dolce è diventata salmastra. L'amministrazione prende tempo, ma di tempo la Marina di Tertenia non ne ha più! Sembra che sul territorio ci siano autobotti private che trasportano acqua a pagamento ma il servizio, insufficiente per il fabbisogno della popolazione, non è sempre garantito per tutti.

Eppure l'accesso all'acqua sanitaria è un diritto internazionale sancito dall'Onu e tutelato da leggi della Comunità Europea. E su questo tema l'allarme igienico-sanitario è fortemente preoccupante.

Una situazione frustrante per l’intera popolazione della Marina, ospiti e turisti compresi”.

P. V. – Tertenia

