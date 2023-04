«Cara Unione,

vorrei segnalare che con Aeroitalia, detentore della continuità territoriale da Alghero a Roma, è impossibile cambiare le prenotazioni o chiedere i rimborsi poiché non hanno attivato un servizio di call center per i clienti in regime di continuità territoriale.

C'è solo un form sul sito da compilare ma al quale non rispondono celermente. L'ultima volta che ho provato mi hanno risposto dopo 5 giorni, ossia quando il volo era già partito.

Una cosa del genere non è sostenibile per noi sardi che viviamo in continente.

Cordiali saluti».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

