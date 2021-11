“Cara Unione,

è noto che il regime dei voli in continuità territoriale prevede la possibilità di cambi illimitati. Eppure, nel caso specifico della Sardegna, il call center alla richiesta di procedere al cambio del volo (stesso itinerario con data differente) si rifiuta di farlo se il biglietto aereo è stato emesso tramite agenzia di viaggio e non acquistato direttamente sul loro sito.

La motivazione che viene adotta è che le agenzie di viaggio operano attraverso una piattaforma (GDS) e non direttamente sul loro sito, ma per quanto mi è stato possibile verificare la motivazione è insussistente sotto ogni punto di vista.

La situazione che si determina è che negli orari di chiusura dell'agenzia di viaggio, come nei giorni festivi, è impossibile procedere al cambio del biglietto. Ciò, a mio avviso, lede in modo palese il diritto a cambi illimitati previsto dal bando rendendolo di fatto inesigibile con una mancata applicazione di quanto previsto dal bando di gara e dalla successiva assegnazione.

Spero di assistere presto a un intervento della compagnia aerea per garantire ogni diritto previsto dal regime di voli in continuità territoriale.

Cordialmente”.

N.M.

