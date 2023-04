«Cara Unione,

come potete vedere dalla foto questa è la situazione della rete fognaria di via Verdi a Cagliari, all’incrocio con via Donizetti.

Dopo una leggera pioggia, cantine allagate e fogne che non possono scaricare.

Abbiamo contattato Abbanoa una infinità di volte ma è stato tutto inutile.

La fogna qui funziona come una fossa settica: viene svuotata periodicamente da decine di autospurghi ma non viene presa in mano la situazione.

È pazzesco!».

Francesco Puddu

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata