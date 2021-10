“Cara Unione,

il 15 ottobre scorso mi sono rivolto al CUP di Cagliari per la prenotazione di una visita oculistica con l’esame del fundus oculare. La prima disponibilità per effettuare tale visita mi è stata confermata per il 13 ottobre 2022, e dunque fra un anno esatto.

Non solo: la disponibilità mi è stata data a Thiesi oppure a Ozieri. A questo punto vorrei fare una domanda: ma secondo i nostri responsabili della Sanità sarda dovrei fare così tanti chilometri con le pupille dilatate per una visita oculistica?

Grazie dell’attenzione”.

A.S.

