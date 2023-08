«Cara Unione,

scrivo rivolgendomi in particolare al sindaco Truzzu - particolarmente sensibile a queste tematiche - per segnalare il degrado in cui versano le strade del centro storico.

Mi riferisco alle vie adiacenti la piazza Yenne che, quotidianamente, sono frequentate da turisti e locali.

Sappiamo molto bene quanta gente ogni sera e fino all'alba stazioni in questa zona per via dei numerosissimi locali. La conseguenza è che le strade, ma soprattutto i marciapiedi, risultano ogni giorno inguardabili, oltre che impraticabili, tale è la sporcizia dovuta ai residui di cibo, di bevande, di bisogni dei cani. E non mi riferisco solo ai marciapiedi di piazza Yenne che costeggiano e confinano con la via Azuni - tra l'altro dismessi e pericolosi - ma anche quelli di via Fara e limitrofe.

Una vera indecenza che non fa certo onore alla città, ai residenti come il sottoscritto ma in particolar modo ai tanti turisti che affollano queste splendide vie del centro storico.

Mi auguro che si vogliano prendere in seria considerazione queste richieste, perché vanno benissimo le nuove luci a led ma le cose basilari – pulizia e rispetto dell'ambiente – credo che debbano andare al primo posto.

Grazie per l'attenzione».

Marino Murru – Cagliari

***

