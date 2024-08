«Cara Unione,

scrivo per segnalare ancora una volta il degrado in cui versa oramai da "sempre" il tanto acclarato centro storico di Cagliari e, nella fattispecie, proprio quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città.

Mi riferisco a piazza Yenne e vie limitrofe, dove regna oltre che la famosa "malamovida” anche, e soprattutto, la sporcizia in ogni dove. Nonostante tutti i giorni gli addetti puliscano le strade - ma solo di quello si tratta - tutto il resto è lasciato al più completo abbandono, con marciapiedi luridi, bidoni saturi con tanto di innumerevoli "ricordini" lasciati dai cani.

Non solo. Da quando hanno istituito la fermata per la corriera ecologica, il tratto tra la stessa Piazza Yenne e via Azuni risulta perennemente sporco.

Le foto che allego si riferiscono a ieri mattina, non si poteva respirare tanto l'odore sprigionato dalla presenza della raccolta rifiuti era nauseabondo. Mai una volta che avessero pulito la zona con l'alta pressione, come peraltro dichiarato in sede di campagna elettorale dall'attuale amministrazione.

I marciapiedi sono sporchissimi, oltre che pericolosi ed inguardabili.

Mi auguro che quanto prima questa zona possa ritornare ad essere quel centro storico che ciascun cittadino merita di vivere».

Un residente – Cagliari

***

