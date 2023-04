«Cara Unione,

ieri mattina mentre facevo una passeggiata nel porto di Cagliari ho saputo che si potevano visitare alcune navi militari e, non essendoci fila, ne ho approfittato. Purtroppo. E dico purtroppo perché pur essendo in perfetta forma fisica però non vedente, ma accompagnato da mia moglie, secondo la comandante della nave, che tra l’altro non ha rivolto la parola a me ma a mia moglie, avrei avuto un impedimento nel visitare la nave.

Non potevo certo mettermi a bisticciare con un ufficiale della Marina Mlitare e quindi sono andato via.

Quello che qui mi preme sottolineare, a tutti coloro che evidentemente ancora non lo sanno, è che non vedente significa avere una patologia agli occhi ma che orecchie, bocca, braccia, gambe e altro funzionano benissimo.

Anzi a questo punto colgo l’occasione per salutare e ringraziare il custode del Complesso Monumentale di San Francesco ad Alghero che la scorsa settimana, elmetto in testa, ha avuto il “coraggio” di farmi salire e scendere senza problemi i 60 scalini del bellissimo campanile.

A. Zaccarelli

