Come tutti sappiamo in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2023 l'intera zona limitrofa a Largo Carlo Felice a Cagliari è stata inibita alla sosta e alla circolazione (ord. Dir.le n 2556 del 22/12/2022), senza alcuna deroga per i portatori di handicap e senza la fornitura di servizi sostitutivi di trasporto.

I miei genitori abitano in via Manno, mio padre è dializzato e gode del permesso per portatori di handicap. Il 30 dicembre mia madre, che quattro volte a settimana lo accompagna all'ospedale Brotzu per la dialisi, è stata fermata dalle pattuglie della Polizia locale che sorvegliavano i varchi di ingresso nella zona di largo Carlo Felice. Inizialmente le volevano impedire l'ingresso, in seconda battuta le hanno concesso l'accesso, ammonendola sulle possibili sanzioni che avrebbe potuto subire se avesse parcheggiato negli stalli per disabili presenti nel largo Carlo Felice.

Mia madre ha preferito correre questo rischio, poiché il giorno dopo avrebbe dovuto accompagnare mio padre alle 7 del mattino per la consueta dialisi e l'unica alternativa sarebbe stata chiedere l'intervento di un'ambulanza, con un costo nettamente superiore ai 29 euro di sanzione. L'indomani mattina l'amara sorpresa: la sanzione era stata regolarmente comminata.

Non voglio contestare la regolarità dell'operato degli agenti della Polizia locale, che si sono limitati a rispettare l'ordinanza del Comune, ma mi sorgono diversi dubbi circa la miopia dell'amministrazione. Come già detto, comprendo perfettamente l'utilità dell'ordinanza e capisco l'importanza dell'evento per l'economia cittadina, ma non credo sia equo che questo vada a discapito degli abitanti del centro e in particolar modo di coloro che vivono già una situazione di disagio. Era così difficile prevedere dei parcheggi riservati fuori dall'area interessata e istituire un servizio navetta gratuito che portasse i residenti presso gli stessi parcheggi? O derogare all'ordinanza per consentire l'accesso ai portatori di handicap? Perché non si verificano gli stessi problemi in occasione della festa di Sant'Efisio?

Spero che queste parole possano servire all'amministrazione comunale per trovare soluzioni alternative in occasioni future.

