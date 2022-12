“Cara Unione,

vorrei segnalare la situazione in alcune zone periferiche di Cagliari, ad esempio ai civici 49/D, 49/E, 49/F, 49/G, 49/H, 49/I, 49/L di via is Mirrionis.

Ci troviamo in una zona estremamente degradata della città su uno spazio comunale abbandonato. Vi invio delle foto dove si nota la presenza di un vecchio rudere in muratura parzialmente crollato e pericoloso per la presenza di persone.

Come se non bastasse da decenni la piazzetta esistente comunale è stata recintata da qualcuno che la utilizza come proprio giardino privato.

Il recinto è stato completato da vegetazione rampicante e cancelletto privato pedonale. Una autentica e incomprensibile vergogna per noi cittadini.

Un sopralluogo più attento consentirà di scoprire altre meraviglie sul conto della nostra amministrazione comunale”.

Un cittadino che tiene alla sua città

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata