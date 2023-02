«Cara Unione,

nei giorni scorsi ho ricevuto una telefonata che mi preavvisava di gravi disfunzioni alla linea telefonica in fibra. Mi si invitava a comporre un numero da 1 a 4 per essere connesso al mio gestore. Ho provato con il 4, che dovrebbe corrispondere al mio gestore, Vodafone. Ma una volta digitato il numero mi ha risposto una presunta operatrice del marchio che mi ha confermato i futuri gravi disagi invitandomi a confermare la/le utenza/utenze o disdire per passare ad altro.

Il negozio Vodafone di Piazza Garibaldi di Cagliari mi ha confermato la falsità dell'operazione!!!

Nuova modalità, più sofisticata del solito, ma sempre di truffa si tratta.

Grazie dell’attenzione».

Giancarlo Sanna – Cagliari

***

