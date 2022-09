"Cara Unione,

scrivo per segnalare il disagio dei residenti di Castello, a Cagliari, ed il totale abbandono in cui versa l’intero quartiere.

Totale mancanza di parcheggi, i pochi spazi riservati ai residenti perennemente occupati dai non residenti, ascensori non funzionanti. E ancora mancanza totale di controlli da parte della polizia municipale, il cui organico è stato rafforzato nei mesi scorsi.

Aggiungo una segnaletica stradale confusa e da decenni non rinnovata, idem per la esigua presenza di cartelli indicanti i principali monumenti. E poi transenne ovunque da lustri, viale Buoncammino e bastione in condizioni disastrate , mancanza di bagni pubblici, rifiuti, mancanza di bancomat , ufficio postale, mancanza totale di manutenzione strade ed edifici decadenti nel senso letterale del termine.

Di recente anche la chiusura dell’unico storico panificio del quartiere, info point chiuso da vent’anni, e frotte di turisti disorientati e perplessi, a dir poco, nel constatare le pietose condizioni del centro storico più rappresentativo della città e, forse, della Sardegna.

Spero che il nostro sindaco possa affrontare quanto prima le più importanti problematiche, soprattutto quelle a costo zero.

Grazie dell’attenzione”.

A.L. – Cagliari

***

