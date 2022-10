“Cara Unione,

mi rivolgo a voi perché credo sia l’ultimo tentativo che rimane da fare per poter ricevere il giusto risarcimento dei danni subiti il primo settembre intorno alle 14.20.

Mentre percorrevo la rotonda via Stamira-via Peretti a Cagliari per introdurmi nella 131Dir, una utilitaria grigia con stemma Toyota mi venne a sbattere posteriormente mentre frenavo a causa del traffico intenso. Il giovane che era alla guida, scendendo giusto il tempo per inveire e accusarmi di aver frenato ingiustamente, fulmineamente è risalito sull’auto dandosi alla fuga. Sfortunatamente non avendo letto la targa al completo mi ritrovo ad aver bisogno di testimoni dell’accaduto.

Nonostante ci sia un verbale della Polizia Municipale, che ho provveduto subito ad allertare, per la Assicurazione non essendoci una controparte sui cui rivalersi mi ha consigliato di rivolgermi ad un legale per ottenere il risarcimento dal Fondo Vittime della Strada. Ma mi è stato riferito che, non essendoci testimoni, il Fondo risarcisce solo i danni fisici quali cure farmacologiche, fisioterapiche ecc (delle quali ho necessità) escludendo i danni materiali arrecati all’auto.

A me pare l’ennesima beffa all’italiana che premia i disonesti e punisce chi rispetta le regole del vivere civile. Anche per questo motivo mi rivolgo a voi affinché si possa evidenziare questa problematica che ritengo sia di interesse pubblico. Quanti altri cittadini avranno vissuto o attualmente si trovano a vivere una esperienza simile?

Nutro la speranza che possiate pubblicare questo mio appello che qualcuno dei vostri tantissimi lettori si ricordi di aver visto l’accaduto e sia così gentile da farsi presente.

In caso di pubblicazione gradirei restare anonima".

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

