«Cara Unione,

nell’area cani di via Carta Raspi, quartiere San Bartolomeo a Cagliari, il Comune ha avuto la scorsa settimana la brillante idea di rimuovere la recinzione dello spazio destinato ai cani. La motivazione? Alcuni pezzi erano stati divelti e rubati, e dunque il Comune ha deciso di smontare tutto.

La conseguenza, però, è un’area cani non più in sicurezza, con conseguente pericolo per i cani che frequentano l’area e le persone.

Mi chiedo quanto ancora dovremo attendere per una sistemazione.

Grazie per l’attenzione».

Massimo Corso, abitante del quartiere San Bartolomeo

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata