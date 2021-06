“Cara Unione,

scrivo perché, con riferimento al bando della regione "Sine Limes" e relativo a buoni per disabili, valido per spese sostenute da gennaio 2021, a tutt'oggi nessuna graduatoria è stata ancora pubblicata.

Ricordo che il bando scade a ottobre, ed essendo già a giugno senza alcuna risposta come possiamo programmare interventi aggiuntivi per i nostri cari invalidi? Inoltre, se mai si arriverà ad un esito, sarebbero solo pochi spicci per pochissimi mesi: come mai la Regione non ha dato priorità ad un bando così delicato riguardante persone fragili con patologie gravissime?

Si tratta di persone che hanno necessità di cure continue.

Sono rammaricata, confusa, dispiaciuta per un trattamento così disinteressato verso chi ha bisogno.

Grazie se potrete darci voce”.

Marcella

