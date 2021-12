“Cara Unione,

leggo con soddisfazione che sempre più Comuni, in Sardegna e non solo, vietano i famigerati botti di Capodanno, per tutelare non solo gli animali, ma anche le persone anziane cardiopatiche e comunque tutti, compresi i bambini, dai rischi di questa tradizione, che personalmente trovo stupida, e che ogni anno causa centinaia di feriti.

Ciò che mi auguro è che, al di là delle buone intenzioni, alle ordinanze corrispondano anche controlli e relative sanzioni. Altrimenti le buone intenzioni resterebbero tali.

Purtroppo nel nostro Paese non basta un provvedimento scritto delle autorità per far rispettare la legge, ma è sempre necessario, anche per far passare i buoni messaggi, prevedere pene, multe e via dicendo.

Con la speranza che tutto vada per il meglio, auguro a tutti buon 2022!”.

Giovanna – Quartu

***

