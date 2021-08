“Cara Unione,

in Italia spesso ogni norma che cerca di aiutare i più fragili finisce con l'essere sfruttata cinicamente dai più furbi.

Pensiamo al blocco degli sfratti che ha la finalità di consentire ai più deboli di non finire in strada: ora vi esporrò come può, al contrario, diventare lo strumento della disonestà di persone prive di scrupoli.

Mia madre, una donna di 91 anni, da due anni non riesce a prendere possesso di un suo appartamento occupato da un uomo moroso da quasi due anni (con sentenza di convalida dello sfratto e data fissata per il rilascio il 31/12/2020).

E a chi pensa che io sia l'ennesimo proprietario che si lamenta e vorrebbe privare del tetto una povera famiglia di disperati spiego che l'inquilino in questione è single, ha affittato la casa solo per sé e non ha la residenza lì da tempo anzi, gestisce oltre a quest'immobile altre due case. E dico ‘gestisce’ perché subaffitta, contravvenendo a quanto scritto nel contratto, le due camere dell'appartamento insieme ad altre quattro stanze a Cagliari. Pensate allo stupore di chi, cercando tutt'altro, trova la sua casa su Tripadvisor e poi, facendo una ricerca, su Holiday Lettings, Holydu, Housetrip e capisce che oltre al danno deve subire anche la beffa. E si, perchè pur sapendo che le stanze dell'appartamento vengono affittate, presumibilmente in nero, da un disonesto che si spaccia per il proprietario, nell'immediato non possiamo fare nulla.

Allora, mentre pensiamo con rammarico ai sacrifici grazie ai quali è stato possibile realizzare la casa e acquistare i mobili che, ho letto in una recensione, riscuotono pure un certo gradimento, rimaniamo privi di strumenti e non ci possiamo difendere. Non possiamo fare nulla, non possiamo pretendere l'intervento delle Forze dell'Ordine ma dobbiamo aspettare i tempi della giustizia italiana, mentre dall'altra parte continua a realizzarsi il guadagno illecito.

A noi rimane l'onere di pagare le spese condominiali e di dare spiegazioni agli altri condomini che giustamente si lamentano per la promiscuità venutasi a creare con un via vai continuo di sconosciuti che possono entrare e uscire da casa nostra, fare danni di ogni tipo al nostro appartamento ma anche agli altri, avendo a disposizione le chiavi del palazzo.

Purtroppo, l’Italia è anche questa”.

Grazie dell’attenzione”.

L.U.D.

