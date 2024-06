«Cara Unione,

Per l'ennesima volta, la città di Carbonia si è trovata a fare i conti con un grave disservizio: l'assenza improvvisa del segnale di telefonia mobile e Internet. Il blackout si è verificato nel pomeriggio del 21 maggio e ha generato disagi crescenti tra la popolazione e le attività locali.

La mancanza di segnale telefonico e connessione Internet influisce negativamente sulla vita quotidiana dei cittadini. Impossibilitati a effettuare chiamate o inviare messaggi, i residenti di Carbonia e dintorni non possono comunicare agevolmente con familiari e amici, aumentando il senso di isolamento, soprattutto tra le fasce più anziane della popolazione. Per i professionisti e le aziende, la situazione è altrettanto critica. Molti dipendono dalle reti mobili e da Internet per gestire appuntamenti, comunicare con clienti e fornitori, e svolgere operazioni quotidiane. L'assenza di connessione limita significativamente la produttività e può portare a perdite economiche importanti.

Uno degli aspetti più preoccupanti del blackout è la difficoltà di accedere ai servizi di emergenza. Senza una connessione stabile, contattare il 112, il numero unico per le emergenze in Europa, diventa un'impresa ardua, se non impossibile. Questo può avere conseguenze gravi in situazioni di emergenza sanitaria, incidenti stradali, o altre circostanze critiche dove ogni minuto è prezioso.

In un contesto in cui la didattica a distanza e il lavoro da remoto sono diventati una realtà consolidata, la mancanza di connessione rappresenta un ostacolo significativo. Studenti e lavoratori di Carbonia sono impossibilitati a partecipare a lezioni online, riunioni virtuali e altre attività professionali che richiedono una connessione Internet stabile. Questo non solo compromette il percorso educativo degli studenti, ma limita anche le opportunità professionali per chi lavora da casa.

Molti servizi pubblici e privati sono ormai accessibili principalmente online, inclusi i servizi bancari, prenotazioni mediche, e-commerce e molte altre piattaforme digitali. La mancanza di segnale mobile e connessione Internet costringe i cittadini di Carbonia a cercare soluzioni alternative, spesso meno efficienti, per accedere a questi servizi essenziali. Questo rappresenta un ulteriore ostacolo alla modernizzazione e digitalizzazione della città.

La situazione richiede un intervento urgente da parte delle autorità locali e degli operatori di telefonia. È fondamentale risolvere il problema della copertura mobile e della connessione Internet per garantire che i cittadini di Carbonia possano vivere e lavorare in modo efficiente e sicuro. Migliorare la connettività non solo faciliterebbe la vita quotidiana dei residenti, ma rappresenterebbe anche un passo cruciale per promuovere lo sviluppo economico e sociale della città.

In conclusione, il protrarsi dell'assenza del segnale telefonico e Internet nella città di Carbonia è una problematica che non può più essere ignorata. È essenziale che vengano adottate misure concrete per garantire una connettività adeguata, rispondendo così alle esigenze di una comunità che merita di essere al passo con i tempi e le tecnologie odierne.

Grazie».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

