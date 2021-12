“Cara Unione

sono uno dei 100.000 che attendono l'erogazione dei 1.500 euro relativi al "Super Cashback", di cui non ho più avuto alcuna notizia ad eccezione del fatto che sono risultato fra i beneficiari.

Informandomi sul web mi pare di capire che nessuno abbia ancora ricevuto la somma prevista e che sono necessari ancora alcuni adempimenti amministrativi prima che le somme siano accreditate sui conti.

So che con la Pubblica Amministrazione occorre portare pazienza, ma mi chiedo perché un cittadino deve rispettare le scadenze di pagamento pena significative sanzioni e invece l'Amministrazione può disattendere le norme di legge.

Non era più semplice avviare per tempo l'iter previsto per i pagamenti, di modo da rispettare la scadenza?

A questo punto mi auguro non sia l’ennesima presa per i fondelli per noi cittadini.

Grazie per l’attenzione”.

Lettera firmata (*) – Cagliari

(*Le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

