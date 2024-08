«Cara Unione,

sono amareggiata e preoccupata per lo stato di degrado riscontrato a Marina Piccola, a Cagliari, per colpa di cittadini incivili da una parte e problemi organizzativi dall'altra.

Non si può pianificare un evento importante come la Festa del Gusto in un luogo simile senza pensare alle conseguenze ambientali.

Il nostro mare è un tesoro troppo prezioso per ridurlo in questo stato.

Grazie per l'attenzione».

Maria Grazia Picchiri

***

