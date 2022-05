“Cara Unione,

scrivo per ricordare la difficile situazione cui siamo costretti a vivere in via Agostino Castelli a Cagliari.

Da oltre un anno ci sono auto abbandonate a se stesse, rifugi per senza tetto e tossici, usate come discariche abusive. Vetture che occupano spazi e proibiscono a chi paga l’unico mezzo in famiglia con tanto di assicurazione e spese di poter andare al lavoro.

Il presidente del consiglio comunale aveva dichiarato come si stesse procedendo alla rimozione di queste vecchie auto dai quartieri, mi chiedo quando finalmente questa promessa diventerà qualcosa di effettivo”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata