“Cara Unione,

oramai l'ospedale pubblico più importante della Sardegna è immerso in una serie di criticità di tipo organizzativo-strutturali molto preoccupanti, anche per il suo ruolo di ospedale di eccellenza che dovrebbe essere in grado di contrastare, in un contesto di seria concorrenza leale, la sanità privata in Sardegna, abbondantemente foraggiata con ingenti risorse pubbliche.

Sono sempre più concreti i dubbi che possa realmente svolgere appieno questo gravoso compito per il bene dei cittadini dell'intera Sardegna.

Ci stanno inoltre pervenendo numerose segnalazioni riguardanti continui atti vandalici, a danno dei veicoli dei dipendenti, all'interno del recinto aziendale del presidio S. Michele, in particolare nei pressi del Pronto Soccorso.

Dal numero e dal tono delle segnalazioni, parrebbe che tali episodi siano stati denunciati, invano, già da diverso tempo e ciò sta preoccupando molto tutto il personale e in particolar modo quello del turno notturno.

Con maggiore incidenza nelle vicinanze del Pronto Soccorso.

Tali spiacevoli fatti sono vistosamente aumentati, e prontamente denunciati, con l’inizio della pandemia, che ha determinato un enorme incremento dell’attività del Pronto Soccorso con un, oramai, insostenibile sovraccarico di stress lavorativo su tutti gli operatori del servizio, già in prima linea, per sua stessa natura.

Non son più tollerabili negligenze o colpevoli silenzi, quando si tratta di serenità, sicurezza e benessere lavorativo.

Chiediamo, dunque, risposte esaustive pubbliche per capire come questa amministrazione, del più grande Ospedale Pubblico della Sardegna, intende affrontare, agire e risolvere nell’immediato, per garantire al suo interno:

1. un minimo di serenità e sicurezza ai suoi dipendenti;

2. una tangibile tutela di quelli più esposti, per via della loro peculiare attività profusa quotidianamente.

Ci si augura che, almeno questa volta, si agisca con maggiore solerzia, sensibilità e tempestività di come è invece accaduto in passato”.

Attilio Carta – Segretario Territoriale Area Vasta UIL-Fpl

