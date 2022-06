“Cara Unione,

scrivo per rendere nota la situazione, a Selargius, del quartiere San Lussorio, precisamente Tremini De Basciu, fronte fermata metro Settimo-policlinico, quartiere residenziale in crescita con abitazioni non proprio economiche.

La situazione non è più sostenibile: nella totale indifferenza del comune, tutti i giorni della settimana arrivano gruppi di centauri più o meno rumorosi, moto da cross e scooter, armati di birilli che si impossessano dell’area adibita a parcheggio scambiata per una pista, sfrecciando con cronometri alla mano, a turno.

A parte le urla immotivate, con i rumori dei motori sotto le finestre diventa impossibile riposare e far riposare i bimbi.

Il piazzale è adibito a parcheggio con parcheggi delimitati con segnaletica orizzontale e verticale, e una volta addirittura mi è stato chiesto di spostare la mia auto, regolarmente parcheggiata, perché disturbava. Al mio rifiuto sono stata insultata davanti al mio bambino in triciclo.

Tutto questo è giusto? Il comune cosa fa?

Occorrerebbe prendere spunto dai comuni limitrofi dove hanno impiantato telecamere ovunque facendo rispettare le regole.

Per le imminenti elezioni spero vivamente ci siano progetti in merito come dissuasori di velocità, dossi e magari più controlli, perché la disgrazia è davvero dietro l’angolo. Ma onestamente ho poche speranze”.

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

