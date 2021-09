"Cara Unione,

Si può constatare che a Cagliari imperversi la moda dei cani.

Evitando facili ironie su quanto l'amore per gli animali dovrebbe coincidere almeno col rispetto degli esseri umani, al riguardo espongo alcune considerazioni.

Si consideri che un numero esuberante di questi animali vengono portati a passeggio dai rispettivi padroni (si può dire o il politicamente corretto ha già trovato un qualche neologismo tipo ‘accompagnatori canini’?), spesso in gruppi e quasi sempre senza museruola.

Si consideri che i cani hanno esigenze fisiologiche e che non tutti raccolgono gli escrementi dei propri ‘amici’, che quanto meno le urine restano a puzzare per le strade.

Non risulta che le feci di cane siano meno pericolose di quelle umane, che infatti vengono convogliate in opportune fognature e smaltite, non buttate dalle finestre come avveniva un tempo.

Si consideri che, soprattutto nei periodi siccitosi, è impossibile non calpestare tali escrementi che riempiono e inondano completamente i marciapiedi.

Pertanto sarebbe sacrosanto che i possessori di cani fossero obbligati per legge, pena consistenti sanzioni, a provvedere alle esigenze fisiologiche degli stessi nelle proprie abitazioni, non per la strada, sulle auto e comunque a danno e spregio del prossimo.

Tralasciando che, nelle palazzine, si è sottoposti ai continui latrati e spesso al poco piacevole ritrovamento di escrementi e peli nelle scale e in ascensore.

Se noi ‘non possessori’ di cani fossimo oramai una minoranza, potremmo appunto appellarci al diffuso concetto del ‘rispetto e protezione dei diritti delle minoranze’”.

Mario – Cagliari

***

