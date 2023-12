«Cara Unione,

sono un vostro assiduo lettore, vi scrivo per portare la vostra attenzione su quel che avviene ad Alghero per via della mancanza di un Piano Urbanistico Comunale, materia sconosciuta o volutamente disconosciuta, sempre menzionata e promessa nelle varie campagne elettorali di tutte le solite campane politiche, le quali, ridondanti nel tempo risuonano la medesima melodia per attirare elettori al seggio, ma poi scorrono i lustri all’infinito senza arrivare al dunque.

Nel mentre la città cresce in una dimensione caotica, funghi di cemento, ecomostri del lusso sorgono per gli interessi di pochi, noncuranti del fatto che coloro i quali hanno acquistato una casa vista mare in un quarto piano piano o una mansarda, pagata fior di quattrini, potrebbero avere un’importante perdita di valore del proprio immobile perché la città cresce senza alcuna regola di forma e di rispetto per la collettività.

In periferia autorizzano la costruzione di palazzine di due o tre piani mentre nel centro autorizzano la costruzione di palazzi di sei piani con forme lontane e fuori contesto da quelle presenti tutt’intorno: la nostra città dovrebbe crescere come un anfiteatro, dando modo un po’ a tutti di ammirare sempre il paradiso in cui viviamo.

Vorrei fare i miei complimenti al tecnico genio del comune e mettere in guardia i futuri acquirenti di immobili nel comune di Alghero: se comprate case vista mare a somme esorbitanti, poco tempo dopo qualche costruttore potrà rubarvi il panorama e il sonno… pensando a quello che avete speso per ammirare un fungo di cemento.

Grazie per l’attenzione».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

