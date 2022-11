“Cara Unione,

rientrato venerdì 4 novembre in Sardegna dal continente dopo essere stato operato a un piede a causa del diabete di cui soffro, mi sono recato per la medicazione e come indicatomi al Brotzu di Cagliari.

Al mio arrivo in ospedale, però, ho incontrato una serie di difficoltà.

Anzitutto i parcheggi dedicati agli invalidi, in prossimità della Diabetologia, non esistono più: nelle immediate vicinanze solo strisce bianche numerate e tutte occupate, desumo, da dipendenti. Il mio accompagnatore non potendo lasciare la macchina si è dovuto spostare in cerca di parcheggio .

Altro grosso problema è stato superare lo scivolo del marciapiede e il dissuasore posto nella ex strada ormai occupata da tendoni che porta agli ambulatori, dove per superare gli ostacoli e nonostante il divieto a poggiare l’arto, sono dovuto scendere dalla sedia a rotelle. Analogo iter per fare ritorno all’auto.

La mia speranza è che si possa presto risolvere questo disagio.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

