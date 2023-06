«Cara Unione,

resto molto sorpreso nel leggere i vari articoli relativi al tema del caro affitti e alla scelta dei proprietari di affittare per periodi brevi dettata, secondo l’opinione diffusa, da una mera questione di guadagno.

Da proprietario di immobile posso dire che ad esempio, nel mio caso, scelgo la formula dell’affitto a breve termine perché mi sento più tutelato contro il rischio di morosità.

Nel mio caso, con un inquilino moroso, ho impiegato mesi e mesi prima di mandarlo via, e ho anche dovuto sostenere le spese legali per venire a capo della faccenda.

Se posso permettermi, credo che la soluzione per incentivare i proprietari di immobili ad accettare affitti a lungo termine e a prezzi accessibili stia anche nell'investire per velocizzare e semplificare le procedure di sfratto in caso di morosità.

Sarebbe anche utile prevedere un sistema quale ad esempio quello adottato in Inghilterra, dove i morosi vengono registrati come cattivi pagatori.

Grazie dell’attenzione».

M.L.

***

