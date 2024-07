“Cara Unione,

vi scrivo per segnalare una copiosa perdita d’acqua tra via Matteotti e via Rivoli a Selargius.

Dopo varie segnalazioni a chi di dovere andate a vuoto ho deciso di mettere al corrente anche voi della situazione, in quanto molto sensibili a un problema che ritengo anche io molto attuale: la crisi idrica, la siccità e la conseguente mancanza d’acqua.

Vi ringrazio per la possibilità che date a noi comuni cittadini,di farci ascoltare. E speriamo che il Gestore intervenga per riparare il guasto, mettendo fine allo spreco”.

S.Z. –

