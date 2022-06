“Cara Unione,

io e mio marito abbiamo affittato una casa in via del Tirreno a San Teodoro per un paio di settimane per riposare, respirare aria pulita e godere di un po’ di quiete.

Peccato che il Comune abbia deciso di asfaltare tutta la zona proprio in piena stagione turistica. Siamo quindi circondati da enormi macchinari rumorosissimi e da puzzolenti colate di asfalto e altro.

Troviamo inaccettabile che i turisti vengano trattati in questo modo, quando si sa benissimo che la Sardegna vive prevalentemente di turismo.

Come anche si sa bene che sarebbe possibile eseguire questi lavori in qualsiasi altro mese dell’anno.

Grazie per l’attenzione”.

Anna e Lucio – San Teodoro

***



