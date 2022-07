“Cara Unione,

come avviene ormai da qualche anno, prima dell’inizio dell’estate il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha disposto il divieto di fumo e di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo su tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale.

Bene, ma chi fa rispettare il divieto? Nessuno! L’altro ieri, dopo le 18, spiaggia del Poetto, sesta fermata: la coppia davanti a me fumava e buttava la cenere sulla sabbia; alla mia destra una ragazza sola fumava (cercando di nascondere la sigaretta), idem come sopra per la cenere. Poco più in là un altro uomo fumava fregandosene altamente dei divieti.

E questi sono solo i 3 che ho individuato nei 45 minuti in cui sono rimasto lì.

Ho cercato online un numero per fare una segnalazione ma non esiste.

Ma non abbiamo ancora capito che se le norme, i divieti, non vengono fatti rispettare (con controlli e sanzioni), l’italiano medio, di sua spontanea volontà, non lo fa?

Grazie per l’attenzione".

Emanuela Mura – Cagliari

***

© Riproduzione riservata