“Cara Unione,

vorrei denunciare un fatto increscioso che riguarda la mia salute ma anche quella di molti altri cittadini.

Ho 83 anni, ho tre figli ma vivo da sola, a Cagliari, e da giorni non dormo per seri problemi di salute per i quali mi è stata prescritta una radiografia e una ecografia.

Da una settimana cerco di prenotare ma è tutto chiuso. Come è possibile che nel mese di agosto siano tutti in ferie e i cittadini che ne hanno bisogno non possano curarsi? Le malattie non vanno in vacanza, anzi attaccano se trovano la strada libera e poi di chi è la colpa? Perché non si lasciano dei presidi aperti per poter accedere alle cure anche in pieno agosto?

La soluzione potrebbe essere andare in pronto soccorso, ma a parte che mi lascerebbero in attesa ore e ore è giusto intasare il pronto soccorso per poter avere gli esami necessari? Non credo. Spero che qualcuno si svegli e metta mano a una situazione non proprio da stato civile”.

Anastasia Turno - Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata