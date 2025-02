T iriamo un respirone e scusiamoci con Virginia Raggi. Da sindaca di Roma in tanti ridemmo di lei per l’errore nella targa dedicata a Carlo Azeglio Ciampi, che uno sciatto scalpellaro ribattezzò “Azelio”.

Certo, quello svarione era una sintesi irresistibile del nuovismo imbranato e supponente di Raggi, ma fu un peccato veniale e la sindaca non ne aveva responsabilità. È inevitabile ammetterlo almeno oggi, dopo che a Cizzolo, nel Mantovano, un refresh delle targhe stradali ha dato esiti esilaranti. Perciò la strada dedicata alla battaglia risorgimentale recita “Via Mentana - Giornalista e conduttore televisivo italiano”, e quella dedicata alla località Bugno è stata intesa come un omaggio al ciclista.

E noi possiamo anche sghignazzarci su, chiedendoci perché a Cagliari ci sia via del Pozzetto mentre Cochi Ponzoni non ha nemmeno un’aiuola. Ma se pensiamo ai tanti nomi che ci fanno tintinnare solo lo stradario mentale (su due piedi: chi fu Carlo Buragna? Premuda è un posto o un cognome? Cettigne dov’è?) capiamo che possiamo anche azzuffarci sul largo e sulla statua di Carlo Felice, ma tanto la cancel cultur non è una scelta ideologica: è un destino. E nelle targhe affisse ad eterna memoria di eterno c’è solo la targa (e a quel punto sono più oneste queste due corbellerie, che almeno sono stampate su carta e stasera saranno già gualcite).

