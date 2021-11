C op26. Cop è l’acronimo di Conferenza delle parti, che si tiene annualmente in località ogni volta diverse dei cinque continenti. Quella in corso è la numero 26. Vi partecipano quasi tutti i Paesi della terra. Lo scopo è trovare e adottare soluzioni per contrastare il cambiamento climatico. Il clima sta cambiando, non c’è dubbio. Tra gli scienziati si sono aperti due fronti: la colpa è dell’uomo, sostengono certuni; no, è un processo ciclico e naturale che si ripete da miliardi di anni, ribattono altri. La scienza non è concorde, come sempre quando si scopre impotente. Che l’uomo abbia inquinato gran parte del pianeta e che continui a farlo con ostinazione è fuor di dubbio. Siamo, per dirla alla buona, tutti sporcaccioni. La Terra, nostra casa comune, va ripulita come ognuno pulisce casa propria. Ma una casa linda non si salva da un eventuale terremoto. Dovremmo anche attrezzarla a resistere alle scosse sismiche. Ovvero ai nubifragi e alle maree. A questo fine dovremmo investire i trilioni di dollari che vogliamo destinare all’impossibile impresa di cambiare il corso della natura. Nelle vacanze romane del G 20, dove nulla si è concluso come nulla si concluderà a Glasgow, i sostenitori di Greta hanno accusato di inerzia i presunti grandi della Terra. Confondendo, però, il clima con il meteo.

