D opo aver letto di alcuni personaggi che hanno “sfotticchiato” il consigliere regionale dei 5 Stelle Emanuele Matta per avere detto “Sos Ettanos” al posto di “Sos Enattos”, la politica per massima colpa dei molti politicanti ha lasciato nel campo della dignità gli ultimi sussulti di credibilità. Un’inversione di consonanti dovuta a difficoltà comunicative ha dato la stura a commenti disgustosi. Il consigliere Matta ha spiegato che l’errore non era cercato e che il lapsus era involontario. Una lezione di stile di un signore che nonostante le difficoltà ha preso la laurea in ingegneria e si impegna a dare un senso alla politica. Le scuse di chi sapeva e non ha capito ma anche di chi non sapeva ma ha capito delle difficoltà di mettere in ordine le consonanti, non bastano. A volte dinnanzi alle meschinità, che vengono consumate all’interno e all’esterno delle istituzioni, i pochi cittadini che ancora credono nel valore della politica vengono assaliti dalla disperata tentazione dello scrittore siciliano Vitaliano Brancati: “mi riconosco violenti diritti e mi pento di non averli mai usati”. Non deve essere il peggio a prevalere sul primato della ragione ma il bello e il sensato, per imporre alla parte politica nobile di mettere da parte quanti hanno perso il ben dell’intelletto fino a confondere la dignità con la volgarità.

