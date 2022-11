I nomi Brock e Sara Keen non vi diranno niente. Ora vi racconto chi sono. Sono una coppia californiana appassionata di gite in montagna, campeggio libero e lunghe passeggiate a contatto con la natura. Con spirito molto americano, i due giovani hanno deciso di cambiare vita: hanno mollato tutto e si sono dedicati ai viaggi. In maniera singolare, però. Hanno deciso di percorrere in lungo e in largo gli Stati Uniti a bordo della loro Porsche 911 Carrera. Un’auto leggendaria che costa (modello base) 130 mila euro. Sin qui niente di strano, salvo il fatto che Brock e Sara hanno montato sul tetto della loro fuoriserie una tenda da campeggio. Racconta Brock: «Volevo piazzare la tenda sul tettuccio della nostra vecchia Range Rover, ma ho scoperto che non era adatta. Poi, la sorpresa: il portapacchi della 911 per trasportare le nostre bici era perfetto». Mi ricorda un mio vecchio amico, che con la sua scintillante Harley Davidson partecipava ai raduni in America indossando chiodo, pantaloni di pelle e stivaloni. Poi, alla sera, anziché dormire in sacco a pelo sotto i ponti come tutti gli altri motociclisti, trascorreva le notti in hotel 5 stelle lusso, per poi presentarsi fresco come una rosa al raduno dell’indomani. Per motivi di privacy posso dire solo il nome, Massimo. Il cognome indovinatelo voi.

