N el XIV secolo il filosofo frate francescano Guglielmo di Occam espose un principio metodologico che da lui prese il nome di novacula Occami. Novacula, ossia rasoio; ma anche coltello o qualunque arma bene affilata che consenta di tagliare tutto ciò che è superfluo e di intralcio alla soluzione di un problema. Da allora è uno dei criteri basilari dell’economia e del pensiero scientifico. Ma non, purtroppo, della politica, che complica anche ciò che è semplice e scontato. Questa considerazione ci è venuta in mente apprendendo che in Francia l’Assemblea nazionale ha approvato all’unanimità una norma secondo cui «il sesso all’interno del matrimonio non è un dovere coniugale». Secondo alcuni sociologi è una trovata che consente agli sposi, lui o lei, di rifiutare ogni rapporto carnale fin dal primo giorno di nozze. Questo, ovviamente, in teoria. All’atto pratico sarebbe invece motivo di dissidi, liti, denunce e, nei casi estremi, di violenze. Gli avvocati avrebbero modo di cavillare con immaginazioni pruriginose e i giudici di sentenziare a seconda della propria morale sessuale. La nicchia intima del sesso è stata violata più volte da legislatori fantasiosi, che ora sempre più occhieggiano sotto le lenzuola. Dove una sposa delusa non dovrebbe mai avere a portata di mano il rasoio di Occam. Potrebbe interpretare alla lettera la teoria del frate francescano.

© Riproduzione riservata