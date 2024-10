D isse Pietro Nenni che «gareggiando a fare i puri troverai sempre uno più puro che ti epura». La frase, da allora in poi citatissima, può essere adattata a molti ambiti. Ci è venuta in mente dopo avere letto che per salvare la Terra dall’uomo, presunto sterminatore della natura, regole drastiche di comportamento dovranno essere imposte. Non è specificato da quale autorità mondiale né se a tutti i paesi o solo a quelli che vogliono immolarsi sull’altare dell’ecologia o, meglio, dell’ecologismo. L’idea più stravagante è dell’ingegnere francese Jean-Marc Jancovici, docente di Energia e cambiamenti climatici alla Mines Paris Tech. Sostiene che per ridurre le emissioni di CO2 portandole a livelli sopportabili per l’ecosistema sarà necessario imporre a ogni persona di viaggiare in aereo non più di quattro volte durante la propria vita. C’è già chi lo ha preso sul serio. Forti e opposte tra loro le reazioni. Mentre certuni ritengono questa minacciata imposizione molto repressiva, altri credono che sia necessaria: perché, asseriscono, bisogna coinvolgere tutti nello sforzo immane di proteggere la salute del pianeta. Non è pervenuto alcun commento di Greta Thunberg, che finora quanto a furore green non ha avuto rivali. Pura, purissima custode della salubrità della Terra dovrà cedere lo scettro all’ingegnere transalpino. Ora è lui il più puro che epura.

