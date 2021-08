I l drammatico epilogo della spedizione occidentale in Afghanistan ha riportato alla ribalta delle cronache i talebani. Chi siano è presto detto. Certo, fondamentalisti islamici, ma in particolare sono gli studenti delle scuole coraniche, quelli che dovrebbero dare i primi rudimenti della religione ai bambini e ai ragazzi afghani. Diciamo che al momento sono passati alla storia per altro. Nel 2011 sono stati loro a bombardare e distruggere i Buddha di Bamiyan, due grandi statue scolpite nella roccia circa 1800 anni fa. Essendo simbolo di un’altra religione sono state disintegrate. I talebani sono anche coloro che vietano lo studio e il lavoro alle donne, che le costringono a indossare il burka (guanti compresi) e a uscire di casa solo se accompagnate da un uomo della propria famiglia. Inoltre, sotto il governo talebano saranno proibiti spettacoli televisivi, feste, balli e musica. Adesso che hanno riconquistato il potere hanno provveduto a sommarie esecuzioni in tutto il Paese e stanno dando la caccia casa per casa a medici, insegnanti e altri loro connazionali che hanno provato a dare un volto più moderno a questo martoriato angolo di mondo. L’Islam è una religione di pace, d’accordo, ma questi talebani il Corano non lo hanno mai letto o se lo hanno fatto non l’hanno proprio capito.

